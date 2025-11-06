Haberler

Sosyal Medya Daveti Gerçekleşti: Vali Aygöl, Sinem Durmaz'ı Ziyaret Etti

Tunceli'de yaşayan Sinem Durmaz, sosyal medya üzerinden çay davetinde bulunduğu Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl'ü kapısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Davet karşılığını bulurken, ziyaret samimi bir sohbetle gerçekleşti.

Tunceli'de yaşayan Sinem Durmaz, Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e sosyal medya üzerinden, "Umarım mesajımı okursunuz Valim. Bir akşam çay içmek, yanında da Tunceli için yapılabilecek projeleri dinlemek istersiniz. Sizi ve güzel eşinizi çaya davet etmek istiyorum. Başımızın üstünde yeriniz var gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz" şeklinde mesaj gönderdi. Daveti karşılıksız bırakmayan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte Durmaz ailesini ziyaret etti. Vali Aygöl'ü kapıda gören Sinem Durmaz, büyük mutluluk yaşadı. Samimi sohbet içerisinde geçen ziyaret, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ziyaret sonrası paylaşım yapan Vali Aygöl, "Çok güzel iki gönüle misafir olduk. Sosyal medyada davet etmişti bizi Sinem kızımız. Çok keyifli ve samimi saatlere şahitlik ettik" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

