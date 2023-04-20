Sosyal Hizmetler kuruluşlarında kalan çocuklar, şehitler için hatim okudu

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü evlerinde kalan çocuklar, şehitler için hatim okudu.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve kuruluşlarında kalan çocuklar, Karskapı Şehitliği'nde okudukları hatmin duasını yaptı.

Programda okunan hatimlerin duası yapıldıktan sonra şehit mezarlarını gezen çocuklar, oradaki şehit aileleriyle beraber şehitlerin mezarları başında dua okudu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş burada yaptığı konuşmada, "Karskapı Şehitliğimiz boş değil, şehitler tepesi boş değil. Burada canlarımız yatar, burada bizim geçmişimiz, geleceğimiz yatar. Bu yüzden biz de şehitlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde kuruluşlarımızda olan engellilerimiz, çocuklarımız, bu kültürü yaşatmak için böyle bir programın çok güzel olacağını düşündük. Belki amatör bir program olacak ama çok içten, çok güzel bir program olacak. Rabbim bizleri şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Bugün arife; arife günümüzü, yarın bayram, bayram günümüzü kutluyorum. Rabbim daha nice bayramlara eriştirsin hepimizi inşallah" diye konuştu. - ERZURUM