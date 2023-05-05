Sosyal Dayanışma Pazarı'nda depremzedelere destek olunacak

Akbatı, yardım kuruluşlarının yer alacağı Sosyal Dayanışma Pazarı ile 6-7 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini deprem bölgesindeki kadın ve çocuklara destek olmaya davet ediyor.

Akbatı, yardım kuruluşlarının yer alacağı Sosyal Dayanışma Pazarı ile 6-7 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini deprem bölgesindeki kadın ve çocuklara destek olmaya davet ediyor. Birbirinden renkli atölyelerin ve en güzel tasarımların yer alacağı anlamlı etkinliğin gelirleri sivil toplum örgütleri için bağışa dönüşecek.

Akbatı, deprem bölgesindeki kadın ve çocuklara destek olma amacıyla 6-7 Mayıs tarihlerinde zemin katta Sosyal Dayanışma Pazarı projesi etkinliği düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışan Anne - Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek sağlayan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Anadolu topraklarından çıkmış kadınların başarı hikayelerinden ilham alarak, güçlerinin farkına vararak, kendilerine güvenerek büyümelerine katkı sağlayan Puduhepa ve Kız Kardeşleri ve döngüsel ekonomi kültürünü oluşturmak için toplumsal farkındalığı oluşturmayı amaçlayan Devridaim Enstitüsü katılım sağlayacak.

"Biri bana biri deprem bölgesindeki arkadaşıma"

Ziyaretçiler, Puduhepa ve Kız Kardeşleri'nin 6 Mayıs'ta gerçekleştireceği Hayal Yastığı Tasarım Atölyesi ve Vega Okulları'nın 7 Mayıs'ta düzenleyeceği Bez Çanta Tasarım Atölyesi'nde dayanışmanın güçlü ruhunu hissedecekler. Akbatı, ziyaretçilerin ailece katılabileceği atölyelerde tasarlayacakları ikişer tane hayal yastığı ve bez çantalardan birer tanesini "Biri bana, biri deprem bölgesindeki arkadaşıma" mottosu ile deprem bölgesindeki çocuklara ulaştıracak.

Etkinlik takvimi

6 Mayıs saat 14.00 - 15.00 - 16.00 / Hayal Yastığı Tasarım Atölyesi

7 Mayıs saat 14.00 - 15.00 - 16.00 / Bez Çanta Tasarım Atölyesi

Atölyelere katılım için Akbatı mobil uygulaması üzerinden kod alınması gerekmektedir. - İSTANBUL