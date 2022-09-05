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Sorumsuz sürücü bütün sokağı ulaşıma kapattı

Yerel Haberler

Sorumsuz sürücü bütün sokağı ulaşıma kapattı

Bilecik'te sorumsuz bir sürücünün park ettiği araçla koca bir sokağı ulaşıma kapatması diğer sürücüler çileden çıktı.

Bilecik'te sorumsuz bir sürücünün park ettiği araçla koca bir sokağı ulaşıma kapatması diğer sürücüler çileden çıktı.

Bilecik'te 34 RDJ 44 plakalı otomobil sürücü Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak Atatürk İlkokulu önüne sokağı kapatacak bir şekilde aracı park etti. Uzun süre sokağı kapatacak şekilde park halinde duran araç sürücüne sokağa dönmek isteyen diğer araç sürücüleri tepki gösterdi. Araç trafik polislerin uyarıları sonrası aracını daha müsait bir yere çekerken, sorumsuzluğu ise; adeta 'Pes' dedirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi Tragger Bilecik Yerel Haberler

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