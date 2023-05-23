Sorgun halkından kan bağışına yoğun ilgi

Türk Kızılay'ı Sorgun Şubesi tarafından Şakir Efendi Meydanında başlatılan kan bağışı kampanyasına Sorgun halkı yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayında yeteri kadar kan bağışına ilgi gösteremeyen vatandaşlar, Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmadılar. Kan bağışında bulunan Sorgun esnaflarından Salih Laik, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, vatandaşların kan bağışına oldukça yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek "Vatandaşların duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kampanyamızda öncekilere oranla daha fazla kan bağışı yapıldı. Şuana kadar 400 üniteye yakın kan topladık" dedi. - YOZGAT