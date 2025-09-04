Haberler

Soran Valisi Halgord Şeyh Necib'ten Hakkâri Valiliğine ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Irak'ın Erbil bölgesine bağlı Soran Valisi Halgord Şeyh Necib ve beraberindeki heyet, Hakkari Valiliğini ziyaret etti.

Valilik ziyaret defterini imzalayan Soran Valisi Halgord Şeyh Necib, ardından Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Görüşmede iki bölge arasındaki dostane ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Halgord Şeyh Necib, misafirperverliklerinden ötürü Vali Ali Çelik'e teşekkür ederek Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Ali Çelik ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Soran Valisi Halgord Şeyh Necib ve beraberindeki heyeti Hakkari'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ziyaret, günün anısına karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
