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Sonbaharın ilk 'maharetli eller'i

Yerel Haberler

Sonbaharın ilk 'maharetli eller'i

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' sonbaharın ilk günlerinde de bambaşka bir hafta sonuna hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' sonbaharın ilk günlerinde de bambaşka bir hafta sonuna hazırlanıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 4 Eylül Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Talas Belediyesi Eylül Yerel Haberler

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