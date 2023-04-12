Son teknoloji robot süpürgelerin asırlık rakibi direniyor

Sivas'ta ustaların bin bir emekle yaptığı el süpürgeleri, günümüzde ki son teknoloji temizlik robotlarına karşı direniyor.

Sivas'ta ustaların bin bir emekle yaptığı el süpürgeleri, günümüzde ki son teknoloji temizlik robotlarına karşı direniyor.

Geçmişte ' İstanbul süpürgesi' olarak bilinen ve bir zamanların popüler temizlik ürünü olan el süpürgeleri günümüzde çıkan teknolojik robotlarla popülerliğini yitirdi. Genellikle kırsal mahallelerde yaşayanların tercih ettiği el yapımı süpürgeler, sağlamlığı bakımından makine süpürgelerin yerine hala kullanılmakta. Talebin azalmasıyla birlikte, el süpürgesi üreten atölyeler de bir bir kapanırken Sivas'ın süpürge ustalarından bazıları teknolojiye direnmeye devam ediyor.

"Robotla kapının önünü süpüremezsin"

Ot süpürge ustası Mahir Toraman, ot süpürgesinin teknolojiye direndiğini söyleyerek, "Yaptığımız meslek eskiden çok iyiydi ama şimdi tarih oldu. Eskiden bulunmaz bir temizlik malzemesiydi. Eskiden adı İstanbul süpürgesiydi ve o zamanlar lükstü. Şimdi bu süpürgeyi benimsemiyorlar. Fakat bunun yapımı ve emeği çok ağır. Emeğine göre fiyat biçilmez. Günümüzde ki robot süpürgelerin yeri ayrı bunun yeri ayrı. Robotla kapının önünü süpüremezsin fakat bu her zeminde kullanılıyor. Son teknoloji robotlara göre bulunmaz bir nimet. Talep çok az, bu süpürgeyi genellikle garibanlar kullanıyor. Fakat bu süpürgenin tarihi bitmez" dedi. - SİVAS