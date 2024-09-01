Son Kore Gazisi Turan İnan Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan son Kore gazisi Turan İnan, 95 yaşında hayatını kaybetti. Balıkesir Edremit ilçesindeki özel bir hastanede süredir tedavi gören İnan, 95 yaşında hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesinin Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan son Kore gazisi Turan İnan, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Balıkesir Edremit ilçesindeki özel bir hastanede süredir tedavi gören İnan, 95 yaşında hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesinin Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK