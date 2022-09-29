Son demir ustası

Samsun'da 55 yıldır demircilik yapan 71 yaşındaki İbrahim Germi, iş yerinde kendisinden sonra mesleği devam ettirecek kimsenin olmadığını söyledi.

İlkadım ilçesi Demirciler Yokuşu'nda ve Samsun'da eski usul demirci ocağında demir döven son temsilcilerden biri olan İbrahim Germi, 55 yıldır sürdürdüğü Peygamber mesleğini yaşından dolayı daha fazla devam ettiremeyeceğini ifade etti. İşlerin artık eskisi kadar çok olmadığından da yakınan Germi, çırak yetişmediği için demircilik mesleğinin yakın zamanda sona ermesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Vefat ettikten sonra mesleği devam ettirecek yok"

Demircilik mesleğini son ve en eski temsilcilerinden biri olduğunun altını çizen İbrahim Germi, "Demircilik Peygamber mesleğidir. Hile kabul etmeyen ve zevklen yapılan bir meslektir. Bu meslek dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Ben de vefat ettikten sonra devam ettirecek yok. Demircilik, eski tip ocakta demir dövmek işi bitti. Çocukluktan beri demircilik yapıyorum. Eskiden demir işleri daha çok oluyordu. Samsun'da tütün çok olduğu zaman insanların demircilere çok işi düşüyordu. Zamanla demircilere gelen giden insan sayısı azaldı. Genelde kazma, balta, çapa gibi tarla aletleri yapıyorduk. Eskiden tüm köylü bize gelip ürün alırdı. Şimdilerde ise tek tük gelen insanlar, arada sırada bir kazma alıp gidiyorlar. Samsun'da eski tip ocakta demir döven usta yok. Ben de yakında yaşımdan dolayı bırakacağım. Çırak işi de eskidendi. Artık çırak da yetişmiyor. Artı çırak şu anda çok maliyetli. Bu meslekten kazandığın para ile bir çırağın sigortasını ve diğer maliyetlerini karşılamaya gücünüz yetmeyebiliyor. Eskiden aileler çocuklarını getirir, 'eti de kemiği de senin, oğluma meslek öğret' derdi. Şimdi ise böyle bir şey yok. Çocuklarım da bu mesleği öğrenmedi. Hepsi kendilerine başka meslek seçtiler. Dolayısıyla ailemde de demircilik yapan kimse olmadığından benden sonra bu mesleği sürdürecek kimse yok" dedi.

İbrahim Germi'nin mesleğin son temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden müşteri Ahmet Özbay ise, "İbrahim amca yıllardır demircilik yapıyor. İşini de çok iyi yapıyor. Demircilikte de iş teknoloji ve seri üretime geçti. Artık çırak da yetişmiyor. Demircilik mesleği yavaş yavaş bitiyor. İbrahim usta da yavaş yavaş yaşından dolayı bırakacak" diye konuştu. - SAMSUN