Son dakika... Zaferin 107. Yılında Çanakkale şehitlerini andılar - Haberler

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Son dakika... Zaferin 107. Yılında Çanakkale şehitlerini andılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Zaferin 107. Yılında Çanakkale şehitlerini andılar

Son dakika yerel haberi: Özel Adatıp Hastanesi, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını organize ettiği müzik etkinliğiyle andı.

Özel Adatıp Hastanesi, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını organize ettiği müzik etkinliğiyle andı.

Hastane ana girişinde yapılan etkinlikte, Çanakkale Zaferi türküleri seslendirildi. Hasta ve hasta yakınlarının büyük ilgi gösterdiği dinletide duygulu anlar yaşanırken müziklere de eşlik ettiler. - SAKARYA

Son dakika... Zaferin 107. Yılında Çanakkale şehitlerini andılar

Son dakika... Zaferin 107. Yılında Çanakkale şehitlerini andılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Müzik, Yerel, Haberler

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