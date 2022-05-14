Son Dakika | Yolunu kaybeden ayı kamerada - Haberler

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yolunu kaybeden ayı kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, koyunlarını otlatan vatandaş, yolunu kaybeden ayıyı cep telefonuna kaydetti.

Yüksekova Aşağıgüveç köyünde yaşayan Cemil Çağala isimli vatandaş, köyde koyunlarını otlattığı sırada yolunu kaybetmiş bir ayı ile karşılaştı. Hemen cep telefonunu çıkarıp ayıyı kayda alan Çağala, "Her sabah olduğu gibi koyunları otlatıyordum. O sırada şaşkın şaşkın gezen bir ayı gördüm. Bende koyunlara zarar vermesin diye hemen ayağa kalktım. Biraz seslendim. Sesimi duyan ayı kaçtı. Bende ayının dağa kaçışını cep telefonuma kaydettim" dedi.