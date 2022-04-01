Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Fadıl Kösedağ - Yerel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı.

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir kuaförün önünde beklerken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih A. bir kuaförün önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişi kaldırım üzerinden giderek ateş etti. 7 el ateş edilen Fatih A., bacağından tek isabet alarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Fatih A, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda kaldırımda motosiklet üzerinde iki şüphelinin ilerlediği ve daha sonra Fatih A.'ya ardı ardına ateş etmeye başladığı görüldü. Yüzlerini gizleyen iki saldırganın bulunması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

Son dakika yerel: Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı...Motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title