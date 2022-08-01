Son dakika yerel: Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak - Haberler

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Son dakika yerel: Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak

Son dakika yerel: Yaralı kartal, tekrar doğaya bırakılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nevşehir'de yaralı halde bulunan kartal, tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınacak.

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Nevşehir'de yaralı halde bulunan kartal, tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınacak.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaş ilçesi sorumluluk bölgesinde devriye görevi yaparken ekin tarlasında ayağından yaralanan yabani kartala rastladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunduğu yerden alınan kartal, tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakılmak üzere; Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacıbektaş Jandarma Nevşehir Yerel Haberler Son Dakika

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