Son dakika yerel: Yalova'da zabıtadan kaldırım işgali operasyonu Son dakika haberleri: Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgaline yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi. Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgaline yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Ömer Faydalı, Cumhuriyet, İstanbul ve Mimar Sinan Caddeleri üzerinde kaldırım işgaline yönelik çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri kaldırım işgallerini önlemek için yaya ve araç trafiğini engelleyen duba, reklam tabelaları, sandalye masa ve flamaları topladı. Teşhir ve satış amaçlı iş yerlerinin önlerine konulmuş malzemeler için esnaflara uyarılarda bulunuldu. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Yerel Haberler Son Dakika

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