Son dakika yerel: Sinop'ta polisler sınava geç kalan öğrenciyi yetiştirdi

Sinop'ta polis ekipleri sınava geç kaldığı için polis merkezine başvuran öğrenciyi sınava yetiştirdi. O anlar için Sinop Emniyet Müdürlüğü klip hazırladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı(TYT) ve ikinci oturumu Alan Yeterlilik Sınavı'na(AYT) girecek öğrenciler için iki gün boyunca seferber oldu. Polis merkezinde sınava geç kalacağını belirten bir öğrenci için verilen anons sonrası yardıma koşan bir yunus ekibi için hazırlanan video, büyük beğeni topladı.

Hazırlanan videoda Haber Merkezi'nden bir motorize ekibe 'Polis merkezinde sınava geç kalan bir öğrenci var, geçip konunun gereğini yapalım' ihbarı yapıldı. Anonsu alan motorize ekip, hemen yola çıkarak öğrencinin yanına gitti ve gideceği okula yetiştirdi. Okul kapısında bir görevli tarafından çekilen görüntüde ise öğrencinin son dakikalarda getirilmesi ve yetiştiği için sevinçle koşarak okula girdiği anlar yer alıyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, hazırlanan o klibi "YKS'ye geç kalan öğrencimiz ekiplerimiz tarafından sınava gireceği okula tam zamanında yetiştirilmiştir. İhtiyaç duyduğunuz her anda tam zamanında yanınızdayız" notuyla paylaştı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel