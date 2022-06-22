Son dakika yerel: Niğde'de Bir Sokak Köpeği Ağaca Asılarak Öldürüldü - Haberler

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Son dakika yerel: Niğde'de Bir Sokak Köpeği Ağaca Asılarak Öldürüldü

ANKA - Yerel
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Son dakika haberine göre Niğde'de bir sokak köpeği, ağaca asılarak öldürülmüş halde bulundu. Bölgedeki sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Mehtap Özdemir, bu duruma tepki göstererek, “Halk, bizim besleme alanımızdaki köpeklerden birer birer azaltmaya başladı. Hiçbirini gözümüz göremiyordu, sağ olsunlar sonunda ağaca asılmış halde bize sundular" dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de bir sokak köpeği, ağaca asılarak öldürülmüş halde bulundu. Bölgedeki sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Mehtap Özdemir, bu duruma tepki göstererek, "Halk, bizim besleme alanımızdaki köpeklerden birer birer azaltmaya başladı. Hiçbirini gözümüz göremiyordu, sağ olsunlar sonunda ağaca asılmış halde bize sundular" dedi.

Niğde'nin Aşağı Kayabaşı mahallesindeki Zemerdin Sokak üzerinde bulunan bir bahçede, bir sokak köpeği ağaca asılarak öldürüldü. Bölgedeki sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen Mehtap Özdemir, her gün mama verdiği köpeklerden birinin ağaca asılmış haldeki ölüsüyle karşılaştı.

Duruma tepki gösteren Mehtap Özdemir, "21 Haziran'da, besleme alanımızda devamlı mobinge maruz kaldığımız halde biz, beslemelerimizi insanlardan uzak bahçe içerisinde kimsenin göremeyeceği bir alana çekmek zorunda kaldık. Fakat halk, bizim besleme alanımızdaki köpeklerden birer birer azaltmaya başladı. Hiçbirini gözümüz göremiyordu, sağ olsunlar sonunda ağaca asılmış halde bize sundular" dedi.

ANKA / Yerel

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