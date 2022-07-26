Son dakika yerel: Nazilli Belediyesi'nden Söke'deki yangının söndürme çalışmalarına destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika yerel: Nazilli Belediyesi'nden Söke'deki yangının söndürme çalışmalarına destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son dakika yerel: Nazilli Belediyesi'nden Söke'deki yangının söndürme çalışmalarına destek

Son dakika haberi: Nazilli Belediyesi, Söke'nin Argavlı Mahallesi'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının söndürme çalışmalarına araç desteği verdi.

Nazilli Belediyesi, Söke'nin Argavlı Mahallesi'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangının söndürme çalışmalarına araç desteği verdi.

Özellikle son günlerde bölgemizde görülen aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çeşitli il ve ilçelerde çıkan yangınların söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber eden Nazilli Belediyesi, felaketin yaşandığı Söke'yi yalnız bırakmadı.

Yangın haberini alır almaz ekiplere destek talimatı veren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söndürme çalışmaları ile ilgili anbean bilgi aldı.

Tüm Söke halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Özcan; "Yine ciğerlerimiz yanıyor. Sökemizde çıkan yangını büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz. Yangının yerleşim yerlerine kadar ulaştığı bilgisini aldık. Bizler tüm ekiplerimiz ve araçlarımızla Söke Belediyemizin ve yetkili kurumların yanındayız. Zor şartlarda mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tragger Nazilli Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title