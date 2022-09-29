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Son dakika yerel: Muhtarlar, İtfaiye Haftasını itfaiyecilerle pasta keserek kutladı

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Son dakika yerel: Muhtarlar, İtfaiye Haftasını itfaiyecilerle pasta keserek kutladı

Son dakika haberleri: Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası'nı muhtarlarla birlikte pasta keserek kutladı.

Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası'nı muhtarlarla birlikte pasta keserek kutladı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Muhtarlığı ihtiyar heyeti üyeleri ile Kuzeykent Mahallesi Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, itfaiye haftasını kutladı. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giden Kuzeyket Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez ile beraberindekiler, burada itfaiye personelinin gününü kutlayarak pasta kesti.

İtfaiyecilerle birlikte yaş pastanın kesilmesinin ardından itfaiye personeline teşekkürler eden Kuzeyket Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, "İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla arkadaşlarımızı görevlerinin başında ziyaret ederek pasta keselim istedik. Bu vesile ile itfaiyeci haftasını şahsım, mahallem ve bütün arkadaşlarım adına kutluyorum. İtfaiyeciler hakikaten zor, meşakkatli bir meslek yapıyor. Aynı zamanda da onurlu bir görev yapıyor. Niye derseniz; çünkü her zaman tehlike anında, yangın anında ilk itfaiyeciler gidiyor. Vatandaşın orada ateşten yaklaşamadığı bir bölümde siz cansiperane, canı pahasına o dumanın içine, o alevlerin içine girerek 'acaba bir can kurtarabilir miyiz?' diye canı pahasına, imkanlarınız ölçüsünde mücadele ediyorsunuz. Onun için, gerçekten çok onurlu bir görev yapıyorsunuz. Bizde bu vesile ile böyle önemli bir günde sizleri yalnız bırakmamak adına hem gününüzü kutlamak hem de sizlerle birlikte pasta kesmek istedik, bu yüzden sizleri görevleriniz başında iken ziyaret ettik" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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