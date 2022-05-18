Genç hemşirenin ölümü Denizli sağlık camiası yasa boğdu - Haberler

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada eşi ve çocuğuyla beraber hayatını kaybeden genç hemşirenin ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.

Çivril merkez Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana gelen kazada Hüseyin Erten (28) idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Hüseyin Erten ile araçtaki eşi Yasemin Erten'in (25) hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğulları Osman Erten sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İşlerin ardından aile fertleri Çivril ilçesine bağlı Düzbel Mahallesi'nde toprağa verildi.

Eşi ve çocuğu ile beraber kazada hayatını kaybeden Çivril Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan Yasemin Erten'in acı haberi Denizli sağlık camiasını yasa boğdu. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, "Çivril Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan Yasemin Erten, eşi Hüseyin Erten ve evlatlarıyla birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Ailemizin vefatı bizleri derinden üzmüş olup, sağlık çalışanımız, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim" ifadelerini yer verdi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel