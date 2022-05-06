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Son dakika... Jandarmadan kaplumbağaya yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Özkan Olcay - Yerel
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Son dakika yerel haberine göre Jandarmadan kaplumbağaya yardım eli Bitlis'in Ahlat ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.

BİTLİS (İHA) - Jandarmadan kaplumbağaya yardım eli

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.

Ahlat ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekibi, devriye görevi esnasında yolun ortasında duran kaplumbağayı fark etti. Jandarma personelleri duyarlılık göstererek yol ortasındaki kaplumbağayı alarak kenara bıraktı. Yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran jandarma personelinin örnek davranışı seyir halindeki sürücüler tarafından takdir topladı.

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Yerel

Yerel, Haberler

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