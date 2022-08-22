Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz... Yerel Haberler Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz... - Haberler

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