Son dakika yerel: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa, kaynağında etkisiz hale getiriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel