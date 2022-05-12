Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi - Haberler

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Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Cezaevi personeline yangın eğitimi verildi

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerine yangın eğitimi verildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personellerine yangın eğitimi verildi. Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lara yönelik düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor. İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından, son olarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 290 personele Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verildi.

Eğitimlerde genel yangın güvenliği, dumanlı ortamlardan tahliye, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve su ve köpük ile yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösteriliyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, İtfaiye, Yangın, İnfaz, Yerel, Haberler

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