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Son dakika haberleri | Çekmeköy metrosunda sazlı ve danslı yolculuk kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Çekmeköy metrosunda sazlı ve danslı yolculuk kamerada Üsküdar-Çekmeköy metrosunda saz çalan yolcuya diğer yolcular dans ederek eşlik etti.

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Çekmeköy metrosunda sazlı ve danslı yolculuk kamerada

İSTANBUL - Üsküdar-Çekmeköy metrosunda saz çalan yolcuya diğer yolcular dans ederek eşlik etti. Yolcuların keyifli anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar- Çekmeköy metrosunda sazı ile yolculuk eden bir vatandaş, şarkı eşliğinde sazını çaldı. Şarkıya diğer yolcular alkış ile ritim tutarken, iki vatandaş metro içinde oynamaya başladı. Saz çalan vatandaşa şarkılar ve danslarla eşlik eden yolcular renkli görüntüler oluşturdu. Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti. Vatandaşların keyifli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Yerel

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