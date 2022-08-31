Son dakika yerel: Büyük Zafer'in 100. Yılı Efes Selçuk'ta Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Efes Selçuk'ta coşkuyla kutlandı.

Efes Selçuk'taki Zafer Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören ile başladı. Törene, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunumunun ardından katılımcılar, Selçuk İlçe Şehitliği'ni ziyaret etti.

100. yıl coşkusu, Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve konserle devam etti. Atatürk Anıtı önünden başlayan fener alayında yurttaşlar, bayraklar ve marşlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü. İlçeli gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti.

İstasyon Meydanı'nda son bulan fener alayının ardından Grup Sam, Efes Selçuklular ile buluştu. Konser öncesinde sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, coşkulu kalabalığa seslenerek, "Zafer Bayramı'mızın 100. yıl dönümü. Bir çift mavi gözün, çıktığı yolda 'zafer benimdir' deyip zaferi elde ettiği günün 100. yıl dönümü. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bu ülkenin tek lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Buradan, Efes Selçuk'tan kocaman alkışı göklerdeki bir çift mavi göze gönderiyoruz. Efes Selçuk cumhuriyetçidir, Efes Selçuk Atatürkçüdür, Efes laiktir, Efes Selçuk Cumhuriyet'ine ve zaferine sahip çıkmaktadır. Daha nice zaferlerimiz olsun hep beraber" diye konuştu.