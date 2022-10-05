Son dakika yerel: Bakan Koca: "(İstanbul'daki hastane) Kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim" Yerel Haberler Son dakika yerel haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki özel Bayındır Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya para atma görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Görüntülerde sağlık çalışanı olduğu iddia edilen iki şahsın konuşma güçlüğü çeken yaşlı kadın hastanın yüzüne kağıt para atarak dalga geçtiği anlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntünün sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca İstanbul Yerel Haberler Son Dakika

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