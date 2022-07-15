Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Yerel
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Son dakika yerel: Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da mutfaktaki kombinin içinde sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Ambarlı Mahallesi'nde 4 katlı binanın bahçe katında oturan aile fertlerinin zaman zaman mama verdikleri sahipsiz yavru kedilerden biri açık pencereden içeri girdi. Yavru kedi mutfakta kombiye girdi ve bir daha çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.  İtfaiye ekibi kombinin kapağını açarak yavru kediyi çıkardı.  5 yaşındaki Emre Çemel, "Yavru kedi pencereden geldi. Kombinin içine girdi bir daha da çıkmadı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Yerel

İtfaiye kedi Yerel Haberler Son Dakika

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