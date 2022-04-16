Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

Antalya'da şehit ve gazilerin 14-20 Nisan Şehitler haftasında kabirlerinde temizlik ve bakımı yapıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığına bağlı Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Senir Mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Yıldız'ın ve Karaisa Mahallesinde bulunan Şehit Recep Bütüner ile Kore Gazisi Hüseyin Altıner'in kabirlerinde 14-20 Nisan Şehitler haftasında temizlik ve bakımı yapıldı. - ANTALYA