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Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

Son dakika haberleri... Antalya'da şehit ve gazilerin 14-20 Nisan Şehitler haftasında kabirlerinde temizlik ve bakımı yapıldı.

Antalya'da şehit ve gazilerin 14-20 Nisan Şehitler haftasında kabirlerinde temizlik ve bakımı yapıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığına bağlı Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Senir Mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Yıldız'ın ve Karaisa Mahallesinde bulunan Şehit Recep Bütüner ile Kore Gazisi Hüseyin Altıner'in kabirlerinde 14-20 Nisan Şehitler haftasında temizlik ve bakımı yapıldı. - ANTALYA

Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

Son dakika yerel: Antalya'da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Yıldız, Antalya, Nisan, Şehit, Yerel, Haberler

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