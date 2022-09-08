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Mersin gündem: Antalya itfaiyesi Mersin'deki yangında çalışmaya devam ediyor

Yerel Haberler

Mersin gündem: Antalya itfaiyesi Mersin'deki yangında çalışmaya devam ediyor

Mersin haberi... Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangınında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangınında Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme ve soğutma çalışmalarına katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi orman yangınının kontrol altına alınması için itfaiye desteği gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, yangının hemen ardından yola çıkan İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye varır varmaz, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İki itfaiye aracı, bir arazöz ve bir su ikmal aracıyla bölgede bulunan Antalya itfaiyesi gece gündüz demeden alevlerle mücadele ediyor.

Orman yangınları konusunda tecrübeli olan itfaiye ekibi söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif görev alıyor.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Yerel

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