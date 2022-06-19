Son dakika yerel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yangın Tatbikatı Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla personel kadrosunu güçlendiriyor. Başkent'te can ve mal kaybını önlemek için eğitim çalışmalarına öncelik veren ve son dönemde kadın itfaiyeci istihdamını artıran Ankara İtfaiyesi yangın tatbikatı düzenledi.

Olaylara anında müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, personel kadrosunu da güçlendiriyor. Son dönemde kadın itfaiyeci istihdamını artıran Ankara İtfaiyesi, yeni personele yönelik saha eğitimi çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda 32 kadın itfaiyeci ile yangınlara müdahale konusunda eğitim tatbikatı düzenlendi.

"KADIN İTFAİYECİLERİMİZ ERKEKLERİ ARATMAYACAK ŞEKİLDE MÜCADELECİ VE HIRSLI BİR ŞEKİLDE YANGINLARA MÜDAHALE EDİYOR"

Tatbikatta yangın söndürme tekniklerini başarıyla uygulayan kadın itfaiyecileri tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, 12 kadın itfaiyecinin ilk kez yangına müdahale ekibinde yer alacağını söyleyerek, "Liyakat esasına göre 2019 ve 2022 yılları arasında toplamda 32 kadın itfaiyecimizi göreve başlattık. İtfaiyecilik Okulunu okumuş personelimizi adapte etmek daha da kolay oldu. Bu arkadaşlarımızdan 12'sini yangınlarla müdahalede, sahada, birebir göreceğiz. Hatta bu personellerimizi itfaiye araçlarında da göreceğiz. 20 kadın personelimizi de idari bürolarda görevlendiriyoruz. Biz şunu gördük sahada; gerçekten kadın itfaiyecilerimiz erkekleri aratmayacak şekilde mücadeleci ve hırslı bir şekilde yangınlara müdahale ediyor."

"İTFAİYECİ OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Kadın itfaiyeciler yaptıkları görevin hayati önem taşıdığının farkında olduklarını vurgularken, bu mesleğin kendileri için onur verici bir görev olduğunu şu sözlerle ifade ettiler:

-Aleyna Tezel: "Kocaeli Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Kocaeli'nden geliyorum. Batıkent İtfaiye İstasyonu'nda itfaiyeci olarak Müdahale Şubesi'nde görev alıyorum. 2020 yılında liyakat esasına dayalı itfaiye memuru alımlarında işe başladım. İtfaiyeci olmak çocukluk hayalimdi. İnsanların hayatlarına dokunabilmek her zaman hayalim olmuştur. Onlara en zor anlarında el uzatabilmek, buradaki tüm kadın arkadaşlarımın olduğu gibi benim de hayalimdi. Şu anda bunu yapıyor olabilmek benim için gurur verici."

"İTFAİYECİLİĞİ GÖNÜLDEN SEVİYORUM"

-Selinay Aslan: "Kurtuluş İtfaiye İstasyonu'nda aktif olarak yangın ve kurtarmalarda görev alıyorum. Ekip arkadaşlarımız, amirlerimiz ve çavuşlarımızın desteği ile çok güzel işler başarıyoruz. İtfaiyeciliği gönülden seviyorum. İtfaiyecilik istikrar gerektiren bir meslek ve biz de bu teşkilatın içinde kadınından erkeğine bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Stresli bir meslek, ani karar vermemiz ve doğru müdahale yapmamız gerekiyor. Bizim önceliğimiz her zaman hayat kurtarmak. Göreve çıkmadığımız zamanlarda istasyon içerisinde eğitimlerimiz, tatbikatlarımız devam ediyor.

"ARAÇ BENİM EVİM GİBİ OLDU"

-Sultan Arife Eker: "Uşak'tan geliyorum. Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Liyakat esasına göre 2021 yılında Ankara İtfaiyesi'ne dahil oldum. Burada arazöz kullanıyorum. Araç benim evim gibi oldu. Temizliğinden bakımına kadar ekibimizle birlikte yapıyoruz. Benimle beraber 150 itfaiyeci ile personel sayımız artarken, Ankara İtfaiyesi'ni gençleştirdik, dinamikleştirdik ve daha güçlü bir hale getirdik."

-Kübra Abastı: "Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunuyum. Ankara İtfaiyesi'ndeki görevim arazöz kullanmak. Görevimi çok severek yapıyorum. Görevimiz gerçekten zor ve tehlikeli. Olay yerine giderken kendimi, dostlarımı ve çevredeki araç sürücülerinin hayatını da göz önünde bulundurmak zorundayım. Bu yüzden sürekli eğitim alıyoruz. Emekli olana kadar da bu eğitimler devam edecek."

Ankara İtfaiyesi'nde 12'si müdahale, 7'si 112 Acil Servis ve 13 tanesi ise karargah hizmetlerinde görev yapan toplam 32 yeni kadın itfaiyeci bulunuyor.

ANKA / Yerel