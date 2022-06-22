Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. - Haberler

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Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik.

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Karataş - Yerel
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Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Pınar Gültekin davasıyla ilgili dün itibarıyla istinafa dilekçemizi verdik. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz."

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Yerel

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