Son dakika yerel: Adıyaman'a tam teşekküllü hayvan hastanesi kazandırılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman Belediyesi tarafından şehre tam teşekküllü hayvan hastanesi ve sokak hayvanları için doğal yaşam alanları kazandırılıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre tam teşekküllü hayvan hastanesi ve sokak hayvanları için doğal yaşam alanları kazandırılıyor.

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İndere mevkiinde yer tahsisi gerçekleştirilen 48 dönümlük alan üzerine yapılacak olan hayvan hastanesi ile geçici hayvan barınağı projesi hakkında bilgi veren yetkililer, ormanlık alan içerisindeki proje sayesinde sokak hayvanlarının en güzel şekilde yaşamlarını sürdürebileceğini ifade etti.

Yaklaşık 30 milyon TL maliyete sahip olacak olan hayvan hastanesi, sokak hayvanları geçici bakımevi ve doğal yaşam alanlarının yer alacağı projenin inşaat çalışmalarına başlanıldığını da müjdeleyen yetkililer, projenin 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. - ADIYAMAN