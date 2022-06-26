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Son dakika haberleri | 30 metrelik falezlerden denize ölümüne atlayış

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Gün - Yerel
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Son dakika haber... 30 metrelik falezlerden denize ölümüne atlayış Gençlerin atlayışı tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde 30 metrelik falezlerden denize atlayan gençler, tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi.

30 metrelik falezlerden denize ölümüne atlayış

Gençlerin atlayışı tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde 30 metrelik falezlerden denize atlayan gençler, tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi.

Turizm şehri Antalya'da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü. Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlerden denize balıklama atlayış gerçekleştirdi. Tatilcilerin yüreklerini ağzına getiren gençler, ölümle burun buruna geldi.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Yerel

Antalya 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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