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Son Dakika | Yangının görülmeyen kahramanları

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Yangının görülmeyen kahramanları

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale edildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale edildi. Akşam saatlerine doğru kontrol alınan yangında geriye kül olan alanlar kaldı. Havadan ve karadan müdahalenin yan ısıra yangının tam ortasında yer alan itfaiye ve orman personelleri de vargüçleriyle çalıştı. Yoğun ateş ve duman bulutlarının arasında çalışan personellere zaman zaman ayran, su ve yemek takviyesi yapıldı. Uzun saatler boyunca sahada yangının büyümesini engelleyen ekipler, soğutma çalışmalarını yaptı. Yangının görülmeyen kahramanları Balıkesir haricinde diğer il ve ilçelerden de takviyeye geldi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Haberler Son Dakika

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