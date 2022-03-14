Son dakika haber | Yalova'da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Erhan Erdoğan - Yerel
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Son dakika haberleri: Yalova'da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın korkuttuYALOVA Yalova'da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
YALOVA (İHA) - Yalova'da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın korkuttu
YALOVA Yalova'da tek katlı müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Radar Caddesi üzerindeki tek katlı evin oturma odasında elektrik sobası kaynaklı yangın meydana geldi. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.