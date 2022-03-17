Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği - Haberler

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Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden şehitleri anma etkinliği

Son dakika haberleri: Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katılımıyla Zeve Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Denetimli Serbestlik Manevi Rehberlik Biriminde görevli Vaiz Fadıl Sizcan tarafından Yasin-i Şerif okunup, şehitler için dua edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, 18 mart, Yerel, Haberler

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