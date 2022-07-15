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Son dakika... Van'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Van'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Gelen son dakika haberine göre Van İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine karşı direnirken şehit olanlar için mevlit ve hatim programı düzenlendi.

Van İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine karşı direnirken şehit olanlar için mevlit ve hatim programı düzenlendi.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde sabah Tuşba ilçesindeki Akköprü Mezarlığı'nda şehitlik ziyaretinin ardından, Yukarı Norşin Camii'nde mevlit ve hatim programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan mevlit ile devam etti. Salavatların okunduğu programda, şehitlikle ilgili ilahiler seslendirildi. Programda okunan mevlitten sonra dualar edildi. Program, Van İl Müftü Vekili Sacit Emiri'nin şehitlere duasıyla son buldu.

Kılınan Cuma namazının ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından cami avlusunda cemaate tatlı ve sıcak çorba ikram edildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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