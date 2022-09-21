Son dakika haber: Üst düzey devlet yetkilileri olası saldırılara karışı böyle korunuyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Üst düzey devlet yetkilileri olası saldırılara karışı böyle korunuyorANKARA 'Koruma Branş Eğitimi' sayesinde üst kademedeki devlet yetkililerinin can güvenliğinin nasıl sağlanması konusunda uzmanlaşan koruma polisleri, gerçekçi eğimlerle de maharetlerini en üst seviyede tutuyor.

Üst düzey devlet yetkilileri olası saldırılara karışı böyle korunuyor

ANKARA 'Koruma Branş Eğitimi' sayesinde üst kademedeki devlet yetkililerinin can güvenliğinin nasıl sağlanması konusunda uzmanlaşan koruma polisleri, gerçekçi eğimlerle de maharetlerini en üst seviyede tutuyor.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, 'Koruma Branş Eğitimi' gören koruma polisleri üst düzey bürokratların nasıl korunacağı konusunda uzmanlaşıyor. Gerçeği aratmayan eğitim tatbikatlarıyla da kondisyonlarını ve becerilerini hep en üst seviyede tutan koruma polisleri, mezun olduktan sonra ise dünyanın dört bir yanında önemli kişilerin can güvenliğini sağlıyor.

"Emniyet ve jandarmadan gelen arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz"

Süreç hakkında bilgi veren Koruma Eğitim Akademisi Müdürü Koray Keskin, "Koruma branş eğitimimiz başta olmak üzere 70 günlük bir eğitim sürecimiz var. Burada ülkemizdeki bütün emniyet ve jandarmadan gelen arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz. Şu ana kadar 8 dönem bitirdik. 298'i jandarma, 3 bin 389 arkadaşımızı mezun ettik. Şu anda da 48 jandarma, 174 polis olmak üzere 222 arkadaşımız eğitimlerine devam etmektedir. Dış ülkelerden de yüksek düzeyde korumalık yapanlar ülkemizde eğitim görmektedir" dedi.

"Arkadaşlarımızı daha da uzmanlaştırmaya çalışıyoruz"

Koruma polislerini daha da uzman hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Keskin, "Bugün de koruduğumuz önemli bir kişinin, bir ilden başka bir ile giderken helikopter kullanacağını düşünerek araçlı, yaya ve helikopter harekat tarzı le birlikte, vardığı yerde de alınmak üzere bir dörtleme yaparak eğitim senaryosu hazırladık. Arkadaşlarımızın şu an zaten aktif olarak görev alan kişilerdir. Okullarından ve meslekleriyle alakalı durumlardan ötürü düzenli olarak atış eğitimleri devam ediyor. Biz, onun üzerine burada uluslararası düzeye sahip atış eğitimcilerimizin yanında haftada 500 atıştan az olmamak kaydıyla atış yaptırarak silah kullanma konusunda daha da uzmanlaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.