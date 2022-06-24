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Son dakika: Ücretsiz kurslarla öğrencilere kişisel beceriler kazandırıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Ücretsiz kurslarla öğrencilere kişisel beceriler kazandırıyor

Son dakika haberleri: Düzce Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişimlerini desteklemek amacıyla...

Düzce Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, aynı zamanda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gelişimlerini desteklemek amacıyla ücretsiz kurslar gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerden çevirim içi başvurular alınarak, yapılan değerlendirmeler sonunda çeşitli branş ve alanlarda kurslar açıldı. Kurslar; Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi dersliklerinde, spor tesislerinde ve Karavana öğrenci yemekhanesi mutfağında gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı etkinlikte; Tenis Kursu 4 grup, Yemek Kursu 1 grup, İlk Yardım Kursu 2 grup, İngilizce Kursu 5 grup, Diksiyon Kursu 1 grup ve Saz Kursu'nda da 1 grup olarak derslere başlandı, dersler haftalık programlar halinde yürütüldü.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen kurslarda ağırlıklı olarak öğretici eğitmen desteği de Düzce Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlandı. Kurslar sonunda kursiyer öğrencilerin devam durumlarına göre başarı belgeleri veya sertifikaları verildi.

Yürütülen çalışmalar hakkında kısa bir açıklama yapan Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney; girişimci ve katılımcı Düzce Üniversitesi, bilginin paylaşılması yanında öğrenci odaklı destekleri ile de öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağladığını ifade etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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