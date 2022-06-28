Son dakika gündem: Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi... Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. (Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Genel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika gündem: Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.