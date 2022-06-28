Son dakika gündem: Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika gündem haberi... Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak gece saatlerinde Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye getirildi. Usta sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.
(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Yerel