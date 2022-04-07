Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haberler

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Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Son dakika gelişmesine göre Türk Polis Teşkilatının 177'nci Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İSTANBUL (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 177'nci Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci Kuruluş Yıldönümü İstanbul'da gün içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, eski Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve il genelinde görevli emniyet müdürlerinin katılımıyla Edirnekapı Polis Şehitliği'ne ziyaret gerçekleştirildi. Programın ardından İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katımıyla Eyüp Sultan Camii'nde kurban kesilerek mevlit okutuldu. Etkinliklerin sonunda ise gaziler ve şehit yakınları iftar programında bir araya gelerek birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Polis, Türk, Yerel, Haberler

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