Son dakika... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberler... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı. Tavşanlı- Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde Arzu Y. idaresindeki 43 ABJ 740 plakalı otomobil Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Arzu Y. ve 5 yaşındaki oğlu İbrahim Y. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel Tavşanlı Kütahya Yerel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.