Son Dakika | Susuz Jandarma şehit ailelerini unutmadı

SUSUZ, KARS (İHA) - Susuz'da Jandarma Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kars'ın Susuz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ramazan Bayramı'nda şehit mezarlarını ziyaret ederek bayraklarını değiştirdi. Şehitler için dua eden jandarma daha sonra ilçede bulunan

Jandarma sırasıyla Şehit Jandarma Komando Er Yücel Urun'un mezarı ve ailesi, Kıbrıs Gazisi Piyade Er Nurettin Mengüloğul ve Şehit Jandarma Onbaşı Allahverdi Mengütay'ın ailesi ziyaret ederek, ailelerin bayramı kutladı. Bir süre ailelerle sohbet eden jandarma daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel