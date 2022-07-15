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Son dakika haber... Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - Melih Yiğit - Yerel
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Son dakika haber... Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Programa, Şırnak Valisi Osman Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtının gezilmesiyle sona erdi. Şehitler için mevlit okutuldu Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle'de bulunan Geylani Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü, şehitler için dua etti. Cami çıkışında mevlit programına katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Yerel

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