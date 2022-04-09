Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Siirt'te, Polis Haftası nedeniyle şehitler için mevlit okundu

Son dakika haberi: Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Siirt Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisinde düzenlenen Mevlit programına, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum amirleri, polis teşkilatı, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan mevlit ve ilahilerin ardından, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dua okundu.

Cami çıkışında vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Polis, Siirt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title