Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdürü hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.

MARDİN (İHA) - Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçiren Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur, hayatını kaybetti.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Sıraç Badur (42), geçtiğimiz gün Artuklu ilçesinde mesai çıkışı otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi. Yanından geçen iş arkadaşları tarafından fark edilen Badur, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Badur, bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mardin, Yerel, Haberler

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