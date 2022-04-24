Son dakika... Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen program, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Atma, Dönüştür" isimli tasarım sergisinin açılışıyla başladı. Programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşin Arslan, öğretim elemanları, öğretmenler, anaokulu öğrencileri ile veliler katıldı.

Anaokulu Yöneticisi, Öğretmen Türkan Yiğit Kolçak, programın açılışında yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

"23 Nisan çocuklara verilen değerin en büyük göstergesidir"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türk milletinin çocuklarına verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu aktardı. Arslan, "Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü çocuklara bayram olarak armağan etmesi, çocuklarımıza büyük bir misyon yüklendiğinin de en önemli işaretidir" dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci ise, 23 Nisan'da herkesi mutlu şekilde görmenin huzuru içinde olduklarını ifade etti. Dünyada sadece çocuklara adanan bir bayram olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de kutlandığını kaydeden Prof. Dr. Çiftci, "23 Nisan büyük bir hediye ve bu hediyeyi verenlere müteşekkiriz. 'Atıkları atmayalım, değerlendirelim' şeklinde bir serginin açılışını da gerçekleştirdik. Geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın yaptıklarını gördükten sonra çok memnun oldum. Geleceğe daha umutla bakmanın gerekliliğini net olarak ifade edebilirim. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ardından anaokulu öğrencileri; "Memleketim", "Türkiye" ve "Günaydın Çocuklar" şarkıları eşliğinde dans gösterisi sundu. Yarışmaların düzenlendiği program çerçevesinde Anadolu Ateşi gösterisinin sonrasında çocuklar İngilizce tekerleme söyledi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel