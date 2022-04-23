Son Dakika | Sel bölgesindeki çocukların 23 Nisan coşkusu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'daki sel felaketinde en çok etkilenen Bozkurt ilçesindeki çocuklar, jandarma ekipleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma Timi, Asayiş Komando Timi ile asayiş ve trafik ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bozkurt ilçesinde bulunan anaokuluna eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ekipler tarafından düzenlenen etkinlikte, selden etkilenen öğrenciler 'jandarma' mesleği hakkında bilgi aldı, ekipler ile birlikte uçurtma uçurup çeşitli etkinliklerle eğlendi. Ekipler tarafından düzenlenen köpek gösterisi ise öğrencilerden büyük ilgi gördü. Ekipler, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel