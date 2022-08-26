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Son Dakika | Şehit polis kabri başında anıldı

Yerel Haberler

Son Dakika | Şehit polis kabri başında anıldı

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yaparken 26 Ağustos 2015 tarihinde içinde bulunduğu zırhlı polis aracının yaptığı trafik kazası sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Oktay Uçar, şahadetinin 7. yılında unutulmadı. Şehit Uçar, Bafra Asri Mezarlık'taki kabri başında dualarla yad edildi. Vakfın fahri imamı Necattin Boyun'un okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından program dua ile sona erdi.

Oktay Uçar'ın anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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