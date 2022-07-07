Son dakika: Şehit Eren Öztürk'ün vasiyet ettiği külliyenin inşaatı hayırseverlerin yardımını bekliyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan cami ve külliye inşaatının tamamlanması için hayırseverlerin yardımı bekleniyor.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehit olmadan önce 2016 yılında mahalle imamı Şerafettin Tanyeri ile yaptığı yazışmalarda, "Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın" vasiyetinde bulunmuştu. Şehit Eren Öztürk'ün kendi adına cami yaptırılması vasiyetinin açıklanmasından sonra başta ilçe halkı olmak üzere tüm Türkiye vasiyeti sahiplenerek cami yapımı için harekete geçmişti.

2 yıl önce temeli atılan cami inşaatı ve külliye içinde bulunan 80 öğrenci kapasiteli yatılı hafızlık Kur'an kursu inşaatı da sürüyor. Külliyenin çevre düzenlemesi ve yatılı hafızlık Kur'an kursunun tamamlanması için hayırseverlerin yardımını beklediklerini söyleyen Şehit Eren Öztürk'ün babası Kerem Öztürk, "Şehidimizin vasiyeti olan cami ve külliyenin yapımına devam ediyoruz. Camimiz tamamlandı, külliyenin inşaatı devam ediyor. 80 öğrenci kapasiteli yatılı hafızlık Kur'an kursunun yapımı için tüm hayırseverlerin yardımını bekliyoruz" dedi.

Şehit Eren Öztürk'ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de, "Şehit Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine başlamış olduğumuz bu külliye inşaatı devam ediyor. Camimiz büyük oranda bitti. Kur'an kursu inşaatımız devam ediyor. Külliyemizin çevre düzenlemesi, ihata duvarı ve diğer işlerimizin bitmesi için 2 milyon liraya kadar bir paraya ihtiyacımız var. Bütün hayırseverlerden şehidimizin bu külliyesine ve vasiyetine sahip çıkmasını istiyoruz. Bugüne kadar emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel